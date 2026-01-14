BEI: 335 milioni euro a sostegno imprese italiane con BNL BNP Paribas

(Teleborsa) -che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e Fondo europeo per gli investimenti (FEI), ehanno siglato un nuovo accordo volto a mobilitare 335 milioni di euro a favore dell’economia reale, sostenendo gli investimenti e il fabbisogno di capitale circolante di circa 300 imprese italiane.è stato annunciato dalla Vicepresidente della BEI, Amministratore Delegato BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia. L’operazione - spiega la nota - si inserisce in una collaborazione consolidata e di lungo periodo tra il Gruppo BEI e BNL BNP Paribas, rafforzata dalle quattro precedenti operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 2018. Nel complesso, tali iniziative hanno contribuito a sostenere più di mille imprese e a mobilitare oltre 2,3 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a favore dell’economia reale., l’accordo prevede una cartolarizzazione sintetica su mutui ipotecari promossa da BNL BNP Paribas. In particolare, il Fondo europeo per gli investimenti ha fornito una protezione su una tranche mezzanina pari a 111,6 milioni di euro, interamente controgarantita dalla BEI. Questa struttura consente a BNL di liberare capitale regolamentare e di generare nuova capacità dicredito per un plafond complessivo di 335 milioni di euro, destinato a piccole e medie imprese italiane con meno di 250 dipendenti e a mid-cap con un organico inferiore alle 3.000 unità.l’accordo persegue due obiettivi strategici per la crescita del Paese: il rafforzamento dello sviluppo economico del Mezzogiorno, contribuendo alla riduzione dei divari territoriali, e il sostegno alla filiera agroalimentare, un settore che rappresenta circa il 15% del PIL italiano e svolge un ruolo centrale in termini di occupazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori. Infatti, circa il 50% del plafond complessivo, pari a 167,5 milioni di euro, sarà destinato a progetti o imprese attive nelle regioni di coesione, mentre circa il 30%, pari a oltre 100 milioni di euro, sarà riservato a imprese della filiera agroalimentare.conferma l’impegno del Gruppo BEI a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano. Grazie a strumenti finanziari efficaci e a una collaborazione consolidata con il sistema bancario, possiamo mobilitare risorse significative per rafforzare l’economia reale, promuovere la coesione territoriale e sostenere settori strategici per il Paese come la filiera agroalimentare”, ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.SottolineaAmministratore Delegato BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia: “Il sostegno all’imprenditoria e la capacità di accompagnare lo sviluppo delle attività produttive sono al centro della nostra strategia come banca e come gruppo. La collaborazione con BEI ci consente di mettere a disposizione risorse e know how per potenziare la competitività e l’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, affiancandolo - in una logica di partnership - nella gestione delle transizioni e valorizzando il Made in Italy”.