BEI: 335 milioni euro a sostegno imprese italiane con BNL BNP Paribas

(Teleborsa) - Gruppo BEI,
che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e Fondo europeo per gli investimenti (FEI), e BNL BNP Paribas
hanno siglato un nuovo accordo volto a mobilitare 335 milioni di euro a favore dell’economia reale, sostenendo gli investimenti e il fabbisogno di capitale circolante di circa 300 imprese italiane. L’accordo
è stato annunciato dalla Vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti e da Elena Goitini
, Amministratore Delegato BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia. L’operazione - spiega la nota - si inserisce in una collaborazione consolidata e di lungo periodo tra il Gruppo BEI e BNL BNP Paribas, rafforzata dalle quattro precedenti operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 2018. Nel complesso, tali iniziative hanno contribuito a sostenere più di mille imprese e a mobilitare oltre 2,3 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a favore dell’economia reale.Dal punto di vista finanziario
, l’accordo prevede una cartolarizzazione sintetica su mutui ipotecari promossa da BNL BNP Paribas. In particolare, il Fondo europeo per gli investimenti ha fornito una protezione su una tranche mezzanina pari a 111,6 milioni di euro, interamente controgarantita dalla BEI. Questa struttura consente a BNL di liberare capitale regolamentare e di generare nuova capacità di
credito per un plafond complessivo di 335 milioni di euro, destinato a piccole e medie imprese italiane con meno di 250 dipendenti e a mid-cap con un organico inferiore alle 3.000 unità.Oltre a sostenere gli investimenti delle imprese,
l’accordo persegue due obiettivi strategici per la crescita del Paese: il rafforzamento dello sviluppo economico del Mezzogiorno, contribuendo alla riduzione dei divari territoriali, e il sostegno alla filiera agroalimentare, un settore che rappresenta circa il 15% del PIL italiano e svolge un ruolo centrale in termini di occupazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori. Infatti, circa il 50% del plafond complessivo, pari a 167,5 milioni di euro, sarà destinato a progetti o imprese attive nelle regioni di coesione, mentre circa il 30%, pari a oltre 100 milioni di euro, sarà riservato a imprese della filiera agroalimentare.“Questo accordo
conferma l’impegno del Gruppo BEI a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano. Grazie a strumenti finanziari efficaci e a una collaborazione consolidata con il sistema bancario, possiamo mobilitare risorse significative per rafforzare l’economia reale, promuovere la coesione territoriale e sostenere settori strategici per il Paese come la filiera agroalimentare”, ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.
Sottolinea Elena Goitini,
Amministratore Delegato BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia: “Il sostegno all’imprenditoria e la capacità di accompagnare lo sviluppo delle attività produttive sono al centro della nostra strategia come banca e come gruppo. La collaborazione con BEI ci consente di mettere a disposizione risorse e know how per potenziare la competitività e l’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, affiancandolo - in una logica di partnership - nella gestione delle transizioni e valorizzando il Made in Italy”.