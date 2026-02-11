Milano 13:51
46.490 -0,67%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:51
10.431 +0,75%
Francoforte 13:51
24.926 -0,25%

Nexi, downgrade a Hold da Equita con poca visibilità sulla ripresa della crescita

Finanza, Fintech, Consensus
Nexi, downgrade a Hold da Equita con poca visibilità sulla ripresa della crescita
(Teleborsa) - Equita ha tagliato "Hold" la raccomandazione su Nexi, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, abbassando anche il target price a 4 euro per azione (dai precedenti 7 euro).

Il downgrade è arrivato sulla base di una "minore convinzione sui driver di crescita nel medio-lungo termine, oltre a un momentum di breve ancora debole".

Più nel dettaglio, gli analisti segnalano: una crescente pressione sia sugli opex che sui capex, necessari per accelerare l'offerta di Nexi in segmenti più innovativi (soluzioni software, euro digitale, ecc.) e per affrontare al meglio le dinamiche competitive; un 2026, in particolare il 1H, che continuerà a risentire di alcuni effetti negativi legati al termine di alcuni contratti (Banco BPM/Numia, Credem e altri), rinviando l'obiettivo di un ritorno a una crescita almeno mid-single digit; una pressione competitiva persistente da parte di operatori esistenti e nuovi entranti (Revolut, Adyen, SumUp, Satispay, ecc.); il mix di minore crescita e maggiore assorbimento di risorse su opex e capex potrebbe tradursi in margini e FCF più conservativi, portando anche a un percorso di deleverage più lento e a una politica di remunerazione meno attraente nel tempo.
Condividi
```