Otofarma, nuovo stabilimento nel milanese per raddoppiare la capacità produttiva

Otofarma

(Teleborsa) - Il gruppoha acquisito un, nell’area metropolitana di Milano, come previsto dal piano strategico del Gruppo. L’immobile è attualmente di proprietà della società Sanpaolo Leasint.L’operazione, del, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita industriale dell’azienda e consentirà di, consolidando il ruolo di Otofarma tra i leader nella produzione di apparecchi acustici in Italia.Il nuovo sito sarà dedicato principalmente alla produzione deie dotato di tecnologie di ultima generazione per la realizzazione di apparecchi acustici personalizzati. L’ampliamento permetterà di incrementare sensibilmente i volumi di produzione.L’investimento risponde allaregistrata negli ultimi anni, spinta sia dall’aumento dei pazienti ipoacusici sia dal successo del modello distributivo fondato sulla rete di oltre 4.000 farmacie affiliate. Nel 2024 Otofarma ha infatti raggiunto ricavi per 15,1 milioni, e la quota di mercato al Nord Italia, che già rappresenta il 60% del fatturato complessivo del Gruppo, potrà essere ulteriormente rafforzata dall’apertura del nuovo sito produttivo.L’è previsto, con l’obiettivo di potenziare i reparti attualmente esistenti e dedicati ai dispositivi proprietari. Al termine del 2027, invece, saranno avviati gli uffici commerciali e di marketing.