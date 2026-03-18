Technoprobe, Felici: prevediamo di raddoppiare capacità produttiva in un biennio

(Teleborsa) - "L'evoluzione dell'intelligenza artificiale continua a rappresentare un driver strutturale
di crescita per Technoprobe: circa il 38% dei ricavi è oggi riconducibile ad applicazioni in questo segmento. In questo contesto confermiamo nell'anno in corso una forte crescita dei volumi nel testing, sostenuta dalla crescente complessità dei semiconduttori avanzati e dall'evoluzione delle architetture di calcolo". Lo ha detto Stefano Felici, Amministratore Delegato
di Technoprobe
, commentando i risultati 2025
.
"Per supportare questa dinamica, in aggiunta al focus sulle attività di efficientamento della produzione, prevediamo di espandere la capacità produttiva
con investimenti in Italia e nelle altre geografie strategiche sia nell'anno in corso che nel 2027, con l'obiettivo di raddoppiarla entro la fine del biennio", ha aggiunto.