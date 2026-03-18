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Technoprobe, Felici: prevediamo di raddoppiare capacità produttiva in un biennio

Finanza
Technoprobe, Felici: prevediamo di raddoppiare capacità produttiva in un biennio
(Teleborsa) - "L'evoluzione dell'intelligenza artificiale continua a rappresentare un driver strutturale di crescita per Technoprobe: circa il 38% dei ricavi è oggi riconducibile ad applicazioni in questo segmento. In questo contesto confermiamo nell'anno in corso una forte crescita dei volumi nel testing, sostenuta dalla crescente complessità dei semiconduttori avanzati e dall'evoluzione delle architetture di calcolo". Lo ha detto Stefano Felici, Amministratore Delegato di Technoprobe, commentando i risultati 2025.

"Per supportare questa dinamica, in aggiunta al focus sulle attività di efficientamento della produzione, prevediamo di espandere la capacità produttiva con investimenti in Italia e nelle altre geografie strategiche sia nell'anno in corso che nel 2027, con l'obiettivo di raddoppiarla entro la fine del biennio", ha aggiunto.
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