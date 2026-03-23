Toyota investe 1 miliardo di dollari negli USA per aumentare la produzione in Kentucky e Indiana

(Teleborsa) - Toyota Motor ha annunciato un nuovo investimento da 1 miliardo di dollari in due stabilimenti statunitensi, parte di un piano più ampio che prevede fino a 10 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni.



Il pacchetto comprende 800 milioni di dollari destinati allo stabilimento di Georgetown, in Kentucky, per aumentare la capacità produttiva della berlina Camry e del crossover RAV4. Altri 200 milioni saranno investiti nello stabilimento di Princeton, in Indiana, per ampliare la produzione del SUV Grand Highlander.



“L’investimento di Toyota negli Stati Uniti è pensato per il lungo termine, coerente con la nostra filosofia di costruire dove vendiamo e acquistare dove costruiamo”, ha dichiarato Mark Templin, Chief Operating Officer di Toyota Motor North America.



Il gruppo aveva già confermato a novembre l’intenzione di investire fino a 10 miliardi di dollari nelle sue fabbriche americane entro il 2030, poco dopo che il presidente Donald Trump aveva anticipato pubblicamente un impegno di questa portata da parte della casa automobilistica giapponese.



Il settore auto continua a fare i conti con dazi, cambiamenti normativi e nuove condizioni commerciali. Toyota ha stimato che i dazi statunitensi costeranno 1,4 trilioni di yen nell’anno fiscale in chiusura.



Toyota è stata inoltre la prima tra i costruttori giapponesi a impegnarsi a esportare veicoli prodotti negli Stati Uniti verso il Giappone, dopo le modifiche alle regole di importazione concordate nel nuovo accordo commerciale con l’amministrazione Trump.

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