Avio Usa, la Virginia approva incentivi per il nuovo stabilimento di motori a propulsione solida

Avio

(Teleborsa) -ha fatto sapere chelocalizzerà il suo nuovo stabilimento per la produzione di motori a propellente solido a Hurt, nella(Virginia). Il nuovo stabilimento produrràper la difesa, la propulsione tattica, i sistemi missilistici e il settore spaziale commerciale.Previa approvazione dell’Assemblea Generale della Virginia, Avio potrà beneficiare di incentivi speciali approvati dalla Commissione per i Major Employment and Investment Project fino asulla base di un investimento superiore a 500 milioni di dollari e della creazione di oltre 1.000 posti di lavoro."Lo storico investimento di Avio USA nella Contea di Pittsylvania rappresenta un grande risultato per la Virginia meridionale, per il Commonwealth e per la nostra sicurezza nazionale – ha dichiarato la Governatrice–. Investendo oltre 500 milioni di dollari nella Contea di Pittsylvania, Avio USA creerà oltre 1.000 posti di lavoro di alta qualità e rivitalizzerà la produzione nazionale di tecnologie fondamentali della difesa. La Virginia è orgogliosa di sostenere questo progetto e la forza lavoro di talento che alimenta la resiliente base dell’industria della difesa del Commonwealth"."L'investimento di Avio USA evidenzia il motivo per cui la Virginia è rimasta leader nazionale nei settori della produzione avanzata e della difesa –, ha aggiunto, Segretario del Commercio e dell’Industria –. I siti predisposti della Contea di Pittsylvania, la forza lavoro qualificata e le solide partnership regionali hanno reso possibile un progetto di questa portata. Insieme, Avio USA, la Contea di Pittsylvania e il Commonwealth della Virginia continueranno a rafforzare le industrie della dif esa della nostra nazione"."Siamo grati al Commonwealth della Virginia e alla C ontea di Pittsylvania per la loro collaborazione nel promuovere questo investimento strategico, che amplia la presenza produttiva di Avio USA e sostiene direttamente lo sforzo del Department of War di aumentare in modo significativo la produzione di missili", ha dichiarato il Vice Ammiraglio (in congedo), CEO di Avio USA.