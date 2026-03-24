Otofarma rafforza la governance: Gennaro Bartolomucci nominato nuovo AD

(Teleborsa) - Otofarma , Gruppo leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care, annuncia un riassetto della governance con revisione della struttura delle deleghe nel Consiglio di Amministrazione e nomina del Gennaro Bartolomucci, già Presidente del CDA, quale nuovo Amministratore Delegato della Società.



Tale ridefinizione dell’assetto di governo societario, spiega una nota, rappresenta un passaggio strategico fondamentale per il Gruppo: fondatore della Società, esperto del modello industriale e delle dinamiche di mercato, il nuovo Amministratore Delegato, che continuerà a svolgere la funzione di Direttore Commerciale, assume la guida dell’Azienda con l’obiettivo di accelerare l’implementazione del piano industriale e valorizzare le principali direttrici di sviluppo, con particolare riferimento al Piano Generale di Convergenza Aziendale Otofarma 2.0.



"Questa riorganizzazione dell’assetto della governance, rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di Otofarma", ha dichiarato Gennaro Bartolomucci. "Il Piano Generale di Convergenza Aziendale Otofarma 2.0 che prevede una organizzazione strutturata di tutta la rete commerciale con la figura centrale dell’Area Manager è una leva strategica fondamentale per il futuro della Società e richiede in questa fase un presidio diretto e un’accelerazione dell’execution".



La centralità del Piano di Convergenza nell’evoluzione dell’Azienda, che mira a cogliere appieno le opportunità del mercato e generare valore sostenibile per i nostri azionisti e partner, è ciò che, unitamente al riassetto del governo societario, ha richiesto anche un’ottimizzazione della struttura manageriale e del controllo di gestione, e di conseguenza l’attribuzione di nuove responsabilità in

capo alla dott.ssa Giovanna Incarnato Bartolomucci.

Infatti, la Dott.ssa Incarnato Bartolomucci, continuerà a ricoprire il ruolo di Consigliere ma soprattutto, forte dell’esperienza professionale maturata in oltre 25 anni alla guida di Otofarma e delle collegate, assumerà il ruolo di Direttore Operativo - Chief Operating Officer (COO), con responsabilità di supervisione e gestione dei processi interni, della produzione e delle risorse umane, per tradurre in risultati concreti il piano strategico aziendale e garantire solidità, coerenza e conformità nell’implementazione dello stesso.



"Desidero esprimere piena soddisfazione per il percorso compiuto dal Gruppo Otofarma negli ultimi anni e per i risultati raggiunti, che rappresentano una base solida per le sfide future,” ha dichiarato Giovanna Incarnato Bartolomucci. “Passare il testimone al dott. Gennaro Bartolomucci significa per Otofarma continuità strategica e un’accelerazione nello sviluppo dei progetti chiave, e per me, nel ruolo di COO, oltre che di Consigliere, significa poter focalizzare a pieno le mie competenze e il mio impegno su attività di gestione e controllo interno, fondamentali per la crescita della Società”.

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