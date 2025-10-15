Milano 12:29
Parigi: nuovo spunto rialzista per Orange

Parigi: nuovo spunto rialzista per Orange
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di tlc, che avanza bene del 3,46%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Orange rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo della multinazionale delle tlc resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,23 Euro. Supporto visto a quota 13,92. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,54.

