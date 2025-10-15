Milano 16:49
41.956 -0,29%
Nasdaq 16:49
24.914 +1,36%
Dow Jones 16:49
46.569 +0,65%
Londra 16:49
9.436 -0,18%
Francoforte 16:49
24.218 -0,08%

Parigi: scambi in positivo per Societe Generale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la big bank francese, con un rialzo del 2,33%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Societe Generale mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,63%, rispetto a +1,65% dell'indice di Parigi).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 55,79 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 56,71. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 57,63.

