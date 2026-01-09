Milano 13:44
45.690 +0,04%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:44
10.098 +0,53%
Francoforte 13:44
25.229 +0,40%

Migliori e peggiori
Parigi: scambi negativi per Societe Generale
(Teleborsa) - Pressione sulla big bank francese, che tratta con una perdita dell'1,93%.

Lo scenario su base settimanale di Societe Generale rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 69,66 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 68,46. L'equilibrata forza rialzista dell'Istituto di credito francese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 70,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
