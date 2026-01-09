Parigi: scambi negativi per Societe Generale

(Teleborsa) - Pressione sulla big bank francese
, che tratta con una perdita dell'1,93%.
Lo scenario su base settimanale di Societe Generale
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 69,66 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 68,46. L'equilibrata forza rialzista dell'Istituto di credito francese
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 70,86.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)