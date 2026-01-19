Milano 17:35
Parigi: performance negativa per Societe Generale

(Teleborsa) - Retrocede la big bank francese, con un ribasso del 2,42%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Societe Generale rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 69,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 68,07. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 70,47.

