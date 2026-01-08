Parigi: risultato positivo per Societe Generale

(Teleborsa) - Balza in avanti la big bank francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,79%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto di credito francese
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 70,85 Euro. Primo supporto visto a 69,47. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 68,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)