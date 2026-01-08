Milano 14:06
45.427 -0,29%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:07
10.016 -0,32%
Francoforte 14:06
25.042 -0,32%

Parigi: risultato positivo per Societe Generale

(Teleborsa) - Balza in avanti la big bank francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,79%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto di credito francese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 70,85 Euro. Primo supporto visto a 69,47. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 68,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
