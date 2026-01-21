SocGen, rumors: taglierà 1.800 posti di lavoro in Francia entro fine 2027

Société Générale

(Teleborsa) -, colosso bancario francese,. Lo scrive il Financial Times, spiegando che l'istituto di credito ha comunicato questa settimana ai sindacati che intende ridurre il numero di posizioni nel paese di 1.800 unità, ha dichiarato mercoledì il sindacato CGT, su un totale di 40.000.La riduzione del personale di Société Générale avverrà tramitedel personale, piuttosto che tramite licenziamenti, secondo il sindacato. La CGT ha tuttavia criticato il piano, affermando che la proposta, così come presentata, era "carente" e avrebbe dovuto includere misure come i licenziamenti volontari.SocGen. In Francia, dove si stanno verificando gli ultimi tagli al personale, i documenti aziendali indicavano che l'istituto di credito aveva 53.000 dipendenti alla fine del 2024.