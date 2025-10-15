Milano 16:49
41.956 -0,29%
Nasdaq 16:49
24.914 +1,36%
Dow Jones 16:49
46.569 +0,65%
Londra 16:49
9.436 -0,18%
Francoforte 16:49
24.218 -0,08%

Parigi: senza freni Hermes

Effervescente la maison di moda francese, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,56%.
