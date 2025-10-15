Milano
12:31
42.233
+0,37%
Nasdaq
14-ott
24.579
0,00%
Dow Jones
14-ott
46.270
0,00%
Londra
12:31
9.404
-0,52%
Francoforte
12:31
24.287
+0,20%
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 12.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: Avio in forte discesa
Piazza Affari: Avio in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Spazio
15 ottobre 2025 - 09.35
Si muove in perdita l'
azienda aerospaziale italiana
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,60% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
A Piazza Affari corre Avio
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Avio
Piazza Affari: prevalgono le vendite su Avio
Piazza Affari: balza in avanti Avio
Argomenti trattati
Avio
(37)
Titoli e Indici
Avio
-4,69%
Altre notizie
Piazza Affari: accelera Avio
Piazza Affari: accelera Avio
Piazza Affari: andamento negativo per Avio
Piazza Affari: pioggia di acquisti su Avio
Piazza Affari: allunga il passo Avio
Piazza Affari: i venditori si accaniscono su Avio
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto