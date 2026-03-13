Milano 11:29
44.416 -0,09%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:30
10.286 -0,19%
Francoforte 11:29
23.500 -0,38%

Piazza Affari: exploit di Avio

Brillante rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,69%.
