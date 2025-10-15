Piazza Affari: movimento negativo per doValue

Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori

doValue

doValue

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento dell'1,82%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,882 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,962. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,854.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)