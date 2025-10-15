Piazza Affari: movimento negativo per doValue

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che mostra un decremento dell'1,82%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di doValue
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di doValue
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,882 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,962. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,854.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)