Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Scambia in profit il re del cachemire
, che lievita del 3,48%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,14%, rispetto a -1,79% del principale indice della Borsa di Milano
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gruppo di Solomeo
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 90,53 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 92,57 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 89,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)