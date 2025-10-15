Milano 12:32
42.229 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:32
9.403 -0,53%
Francoforte 12:32
24.284 +0,19%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Scambia in profit il re del cachemire, che lievita del 3,48%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Brunello Cucinelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,14%, rispetto a -1,79% del principale indice della Borsa di Milano).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gruppo di Solomeo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 90,53 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 92,57 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 89,47.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
