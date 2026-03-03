Milano 17:28
44.463 -3,93%
Nasdaq 17:27
24.587 -1,62%
Dow Jones 17:27
48.062 -1,72%
Londra 17:28
10.458 -2,99%
Francoforte 17:28
23.745 -3,62%

Piazza Affari: Brunello Cucinelli scende verso 71,88 Euro

Scende sul mercato il re del cachemire, che soffre con un calo del 6,54%.
