Piazza Affari: in calo Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Composto ribasso per il re del cachemire , in flessione del 2,44% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Brunello Cucinelli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario del gruppo di Solomeo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 69,66 Euro. Prima resistenza a 71,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 68,98.



