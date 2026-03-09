Piazza Affari: performance negativa per Brunello Cucinelli

re del cachemire

Brunello Cucinelli

FTSE MIB

gruppo di Solomeo

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,72%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 72,11 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 73,87. Il peggioramento delè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 71,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)