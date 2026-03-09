Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:04
24.633 -0,04%
Dow Jones 20:04
47.168 -0,70%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: performance negativa per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Ribasso per il re del cachemire, che presenta una flessione del 2,72%.

La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 72,11 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 73,87. Il peggioramento del gruppo di Solomeo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 71,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```