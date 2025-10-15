Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari

(Teleborsa) - Seduta positiva per il cavallino rampante di Maranello
, che avanza bene del 2,06%.
L'andamento di Ferrari
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di Ferrari
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 329,5 Euro. Prima resistenza a 333,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 327,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)