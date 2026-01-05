Ferrari, Exor e la famiglia Ferrari rinnovano patto parasociale fino al 2029

Exor N.V.

Ferrari N.V.

(Teleborsa) -, da un lato, e Piero Ferrari e Trust Piero Ferrari, dall'altro, hanno concordato direlativo a, confermando il rispettivo allineamento e impegno nei confronti di Ferrari. Lo si appende da un comunicato della holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli.Il nuovo accordo entrerà in vigore alla scadenza dell'attuale patto parasociale e avrà una durata triennale fino al 4 gennaio 2029, con rinnovo automatico per un ulteriore triennio, salvo disdetta da parte delle parti ai sensi dello stesso.L'accordo prevede modalità di consultazione volte a consentire alle parti di coordinare le proprie posizioni sulle materie da deliberare nelle assemblee generali degli azionisti Ferrari e stabilisce reciproci diritti di prelazione in caso di trasferimenti di azioni Ferrari a terzi.