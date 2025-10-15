Milano 12:33
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:33
9.401 -0,54%
Francoforte 12:33
24.284 +0,19%

Piazza Affari: scambi in positivo per Stellantis

Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 2,84%.
