Plastic e Sugar Tax, Federalimentare: "Rinvio ottima notizia per imprese e famiglie italiane"

(Teleborsa) - "Il nuovoè un'ottima notizia per le imprese italiane e in particolare per il settore agroalimentare". Lo afferma in una nota stampa ilsecondo il quale "di questo rinvio si avvantaggeranno anche le famiglie italiane, che non dovranno far fronte all'aumento di prezzo di numerosi beni di consumo"."È molto significativo – continua– che il Governo abbia deciso di rinviare l'avvento di queste tasse fino alla fine del 2026, invece che di soli sei mesi com'era avvenuto in precedenza. Ciò dà respiro alle nostre imprese, che per tutto l'anno avevano dovuto lavorare con questa spada di Damocle sopra la testa. Auspichiamo che i prossimi dodici mesi diano modo di lavorare per giungere finalmente all'eliminazione di questi provvedimenti decisi parecchio tempo fa da un altro Governo. A questo proposito, la nostra federazione è pronta a collaborare con le istituzioni al fine di individuare soluzioni idonee a trovare le necessarie coperture finanziarie"."Va sottolineato – aggiunge il– che questa decisione non è opportuna solo per ragioni prettamente economiche, ma anche perché si tratta di due tasse profondamente ingiuste, la cui applicazione non migliorerebbe né la protezione dell'ambiente, né la salute dei consumatori. La Plastic Tax, infatti, non garantirebbe la sostituzione della plastica con materiali più sostenibili e non incentiverebbe attività di riciclaggio, di cui l'Italia è peraltro già leader in Europa. La Sugar Tax, invece, ridurrebbe il consumo di calorie pro capite in quantità irrisoria, dando un contributo del tutto irrilevante alla lotta contro l'obesità e le malattie non trasmissibili. La sua adozione darebbe inoltre credito all'antiscientifica teoria che la soluzione per ridurre tali patologie, sempre avversata dal nostro Paese a livello internazionale, consista nella demonizzazione di singoli nutrienti. L'evidenza scientifica mostra invece che è necessario un approccio onnicomprensivo volto a incoraggiare stili di vita corretti, che associno una dieta varia e bilanciata ad un adeguato livello di attività fisica"."Ringraziamo pertanto il Governo – conclude– per non aver ceduto a pressioni di ordine ideologico e per aver compreso come gli interessi delle imprese coincidano con quelli del Paese".