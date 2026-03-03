Banche-reti: patrimonio supera i 1.000 miliardi, raccolta record a 60,8 miliardi

(Teleborsa) - Lecontinuano aitaliano, avendo registrato una crescita media annuale dell’8,4%, rappresentano oggiitaliane, con ben 5,4 milioni di risparmiatori che si sono affidati a a consulenti specializzati, e fanno da, con il 92% della raccolta impiegata per investimenti produttivi. E' quanto emerge dal rapporto annuale di Assoreti, l'associazione che rappresenta appunto le reti di consulenti finanziari."Il nostro è un settore solido e professionale, che si evolve costantemente per rispondere alla crescente domanda dei risparmiatori e offrire servizi sempre più attenti alle esigenze delle famiglie", commenta, Presidente di Assoreti. "La consulenza finanziaria è un’infrastruttura di crescita e uno stabilizzatore sociale", ha aggiunto, Segretario Generale di Assoreti, aggiungendo "collega i bisogni individuali e familiari agli obiettivi economici e sociali del Paese".Nel 2025, ilcomplessivo seguito dalle banche-reti associate ha raggiuntorispetto ai 434 miliardi del 2015 (+132%), con unaannua. Un risultato che consolida il ruolo centrale della consulenza nell’allocazione della ricchezza delle famiglie, fungendo da ponte tra risparmio e mercati e orientando le scelte di investimento verso soluzioni di medio-lungo periodo.il patrimonio sotto consulenza è, con un ritmo 5 volte superiore rispetto a quello stimato per gli altri operatori sul mercato del risparmio, portando le banche-reti a rappresentare oggi ildelle famiglie italiane, con un incremento di oltre dieci punti percentuali rispetto al 2015. Tra il 2021 e il 2025 laha superatodi euro, con una media di 52 miliardi all’anno, di cuiDietro questi numeri ci sono, circa 1,7 milioni in più rispetto a dieci anni fa (+46,9%), che scelgono un servizio di consulenza personalizzato adatto a tutte le tipologie di clientela. Secondo le ultime rilevazioni, la(circa il 72%) dispone dima, in termini di masse, tuttavia, la quota più consistente del patrimonio (circa 63%) appartiene alla clientela con oltre 500 mila euro.La composizione del patrimonio conferma questa tendenza: al 31 dicembre 2025 il, i titoli pesano per il 24,6% e la– funzionale alla quotidianità –un terzo della quota detenuta presso altri intermediari.Il ruolo della consulenza finanziaria non si esaurisce nel sostegno delle famiglie italiane ma è anche il volano di, tanto che quasi il 90% degli investimenti in fondi aperti in Italia è stato generato negli ultimi dieci anni dall’attività delle banche-reti.