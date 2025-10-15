PMI, al via "ConSimest": l'hub per sviluppare competenze in tema di sostenibilità e innovazione

(Teleborsa) - Contribuire alla crescita delle competenze delle PMI italiane sui temi della sostenibilità e dell'innovazione con un focus dedicato alle imprese del Mezzogiorno sull'internazionalizzazione. Con questo obiettivola, lancia l'hubAttivo a partire da ottobre 2025, ConSimest prevede lo sviluppo di tre specifici progetti realizzati con la collaborazione – in termini di formazione e sviluppo del business – di Luiss Business School, Ernst & Young ed ELITE."ConSimest è molto più di un progetto formativo: è un hub che connette conoscenze, competenze, visioni e opportunità per accompagnare le imprese italiane nei loro percorsi di crescita internazionale – ha dichiarato l–. Vogliamo offrire alle PMI non solo strumenti finanziari, ma anche conoscenze e connessioni, creando un ponte tra formazione e operatività. È in questo dialogo tra idee e azione che si realizza la nostra missione: supportare in modo concreto le aziende italiane nella sfida dell'internazionalizzazione in stretta sinergia con Cassa Depositi e Prestiti e con tutto il Sistema Italia coordinato dalla Farnesina nell'ambito del Piano per l'export".In collaborazione con la Luiss Business School, questo percorso formativo gratuito destinato alle figure manageriali delle imprese del Mezzogiorno mira ad arricchirne le competenze strategiche per affrontare l'internazionalizzazione e conoscere i mercati strategici prioritari per l'export italiano. Il programma comprende 6 moduli formativi e oltre 100 ore di formazione in presenza, con focus mirati sia sui mercati maturi sia sui mercati emergenti con le maggiori potenzialità di business per le imprese italiane. Il percorso partirà il 7 novembre 2025. Sono ammessi al programma fino a 30 imprese del Sud selezionate, con priorità per PMI, imprese innovative, femminili, giovanili ed esportatrici.Un percorso formativo itinerante e gratuito che offre alle imprese, in particolare alle PMI, momenti di formazione, workshop e laboratori tematici, anche grazie al supporto di soggetti specializzati, per approfondire e implementare strategie di internazionalizzazione, transizione ESG, digitalizzazione, e innovazione, favorendo anche il networking locale. La prima tappa è prevista il 22 ottobre 2025 a Napoli, in collaborazione con Ernst & Young, e avrà un focus su soluzioni strategiche e strumenti pratici per rafforzare la competitività internazionale attraverso la sostenibilità. Seguiranno poi altre tappe nel corso dell'anno distribuite sul territorio.Dopo la positiva esperienza dell'edizione 2024, riparte a dicembre 2025 la nuova edizione della Lounge ELITE promossa da CDP e Simest. La Lounge è un percorso che promuove l'evoluzione strategica delle imprese con ambizioni nazionali e internazionali, attraverso moduli formativi su strategia, governance, finanza e internazionalizzazione realizzati con SDA Bocconi, assessment e piani di sviluppo personalizzati, accompagnamento verso il mercato dei capitali privati e pubblici e l'accesso al Network internazionale ELITE. Per l'edizione 2025 Simest mette a disposizione condizioni dedicate per le PMI e per le PMI femminili e giovanili.