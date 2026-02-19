ERFO chiude il 2025 con crescita a doppia cifra: ricavi a 10 milioni (+61%)

(Teleborsa) - Laboratorio Farmaceutico Erfo
, PMI Innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico, ha chiuso il 2025 con ricavi
consolidati che ammontano a 10,0 milioni (+61%). Fit and Go contribuisce per €3,1 mln.
A livello organico la top line è in crescita (+12%), trainata dall’ottima performance dei centri diretti Diètnatural, con ricavi in aumento del 34% rispetto all’anno precedente.
Al 31 dicembre 2025 l’EBITDA
consolidato raggiunge 2,0 milioni di euro, in aumento del 61% rispetto all’anno precedente, con un EBITDA margin del 20% (in linea con il 2024).
La PFN consolidata
del periodo è pari a 0,5 milioni di euro (cassa netta), rispetto ai 2,1 milioni del 31 dicembre 2024. Nel corso dell’esercizio, il Gruppo ha sostenuto un cash-out straordinario di circa 2,6 milioni di euro per l’acquisizione di Fit and Go (febbraio 2025). Nonostante tale operazione, la solida generazione di cassa operativa dell’anno ha consentito di preservare una posizione finanziaria netta positiva, confermando la sostenibilità finanziaria del modello di business e la capacità di autofinanziamento anche in presenza di
operazioni di crescita per linee esterne.Alessandro Cutè, Presidente e Amministratore Delegato
di Erfo: “Il 2025 rappresenta un anno di svolta strategica
per Erfo. L’integrazione di Fit and Go nel perimetro di consolidamento ha completato la costruzione di un ecosistema unico in Europa che integra nutrizione, fitness e wellness. Oggi Erfo rappresenta molto più di un’azienda che sviluppa e produce integratori alimentari. È un ecosistema in evoluzione, una piattaforma territoriale del benessere che, attraverso quasi 300 centri, entra ogni giorno nella vita di migliaia di persone accompagnandole in un percorso concreto di prevenzione, equilibrio e consapevolezza. La nostra ambizione è chiara
: affermarci stabilmente tra i principali player europei del wellness integrato. Questo significa evolvere ogni centro in un vero hub del benessere, dove servizi, competenze e tecnologie convergono per offrire soluzioni personalizzate e accessibili. Significa integrare sempre di più ricerca scientifica, innovazione di prodotto e presidio territoriale, creando sinergie uniche nel panorama europeo. In questa direzione si inserisce il rafforzamento continuo della nostra pipeline di ricerca e sviluppo. Dopo la presentazione di Osteo-Therapy®, progetto ad alto contenuto scientifico per il quale prosegue il percorso di validazione e sono in corso le attività di strutturazione della fase di industrializzazione e commercializzazione, abbiamo ulteriormente ampliato il nostro orizzonte innovativo con la presentazione di tre nuovi progetti da sviluppare insieme a partner scientifici di primario standing internazionale".