Roma prima per fondi Horizon, Torino cresce del 19% nell’hard tech

(Teleborsa) -rappresentano i tre, con caratteristiche diverse ma complementari. E' quanto emerge dal reportrealizzato del. Dispone di verticali industriali strategici a livello continentale e forma ogni anno un bacino di competenze scientifiche che nessun’altra città italiana può replicare. Tuttavia, il nodo non è quantitativo ma architetturale: la frammentazione tra attori, la debolezza del trasferimento tecnologico e la mancanza di meccanismi stabili di collaborazione impediscono alla massa critica di generare un rendimento sistemico."Se Roma riuscirà a costruire un’infrastruttura relazionale solida, capace di ridurre la distanza tra laboratorio e mercato, potrà diventare uno dei principali hub europei del deep tech pubblico-privato", affermae un track record di crescita del valore ecosistemico che poche città europee della sua dimensione possono vantare. Milano ha il mercato, il capitale e le connessioni che servono per crescere. Lo studio propone un’analisi comparata dei tre principali ecosistemi dell’innovazione italiani integrando dati istituzionali e internazionali su startup, venture capital, brevetti e fondi europei, una survey proprietaria condotta su 100 operatori dell’ecosistema tra founder, investitori, corporate, ricercatori e policy maker, e un osservatorio sulle community dell’innovazione basato sui dati di Roma Future Week e Torino Future Week, offrendo una fotografia articolata delle dinamiche che ridefiniscono la geografia dell’innovazione nel Paese.: ha ottenuto 776 milioni di euro da Horizon 2020 e ospita grandi istituzioni scientifiche come CNR, ENEA e Agenzia Spaziale Italiana. Tuttavia, la frammentazione tra università, imprese e investitori e un trasferimento tecnologico ancora debole limitano l’impatto economico della ricerca. Nonostante il 10,5% delle startup innovative italiane abbia sede nella capitale, molte faticano a trovare capitali di crescita e si spostano verso altri hub.Tra il 2020 e il 2024 ha attratto oltre 4,1 miliardi di euro di venture capital e ospita più di 2.400 startup innovative. La forza dell’ecosistema milanese sta soprattutto nella densità delle relazioni tra università, imprese, investitori e acceleratori, che facilita l’accesso a capitale e mercato. Il limite principale riguarda il costo crescente dei talenti, sempre più contesi tra startup e grandi aziende.. Con un ecosistema valutato circa 3 miliardi di dollari e una crescita media del 19% annuo, la città può contare su una forte base ingegneristica legata al Politecnico e a incubatori come I3P. Le principali criticità restano l’accesso ai capitali e la disponibilità di talenti senior.Il confronto tra i. Milano ha costruito nel tempo un circuito in cui capitale, mercato e competenze dialogano con fluidità, rendendo più rapido il passaggio dall’innovazione alla crescita delle imprese. Roma possiede la più grande concentrazione di ricerca pubblica e di fondi europei competitivi in Italia, ma deve rafforzare le connessioni tra università, imprese e capitale per trasformare questa massa critica in scaleup e crescita imprenditoriale. Torino ha invece convertito la propria eredità industriale in un ecosistema fortemente ingegneristico, con una specializzazione crescente nell’hard tech, nell’aerospazio e nell’intelligenza artificiale, che oggi deve soprattutto crescere in scala attirando capitali e talenti senior.Dal confronto. La vitalità è visibile: startup, eventi, programmi pubblici, mentre la produttività si misura nella capacità di trasformare una ricerca in impresa, una startup in scaleup, una relazione in investimento. Non a caso, tra le priorità indicate dagli operatori emergono tre leve principali:Il prossimo decennio dipenderà dalla capacità di trasformare le risorse esistenti in connessioni stabili tra ricerca, imprese e capitale. "Il futuro dell’innovazione italiana", afferma Franzese. In prospettiva europea, l’Italia può evolvere verso un modello policentrico dell’innovazione, in cui Milano agisce come piattaforma finanziaria e commerciale, Roma come motore scientifico e deep tech e Torino come laboratorio industriale avanzato: un sistema distribuito, più resiliente e più competitivo rispetto ai grandi poli tecnologici europei.