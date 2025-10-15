Milano 12:35
Prezzi consumo Francia (YoY) in agosto

Prezzi consumo Francia (YoY) in agosto
Francia, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +1,2%, in aumento rispetto al precedente +0,9% (in linea con le stime degli analisti).
