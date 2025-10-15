Salute, l'applicazione di e4shield diminuisce il rischio di contagio da SARS-CoV- 2

(Teleborsa) - La tecnologiasi rivela, come il virus SARS-CoV- 2, in uno scenario reale. Lo rivela unopubblicato su MDPI Applied Sciences e condotto dal team di ricerca ed innovazione di ELT Group e della controllata E4Life in collaborazione con il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, di cui è responsabile scientifico il Prf. Marco Simonetti.La tecnologia e4shield, che, è stata presa in considerazione daled inclusa tra le tecnologie innovative che devono essere considerate nel futuro dell’UE per garantire unnegli ambienti indoor. La tecnologia che è stata di recente inserita anche nelle prassi di riferimento UNI/PdR 173-1:2025.Lo studio è stato portato avanti utilizzando simulazioni multifisiche, fluidodinamiche ed elettromagnetiche, con particolare attenzione agli. Integrando queste simulazioni con i risultati sperimentali di laboratorio sull'inattivazione dei virus, è stato osservato che l'introduzione di untra gli individui nello stesso ambiente. Questi risultati suggeriscono potenziali applicazioni e ulteriori studi in altri scenari quotidiani.Lo studio è solo la più recente attestazione di efficacia della tecnologia e4shield presente neisviluppati dalla società e4life, una joint venture tra ELT Group e Lendlease, che si occupa ampliare l’applicazione della tecnologia e4shield ad altri virus respiratori (umani o animali) e di traguardare l’ambizioso obiettivo di poter risultare efficace anche nei confronti di altri microrganismi (batteri). L’obiettivo è quello di impiegare ed ottimizzare e4shield anche comedella trasmissione di patogeni infettivi (inclusi gli eventi epidemici) mediante un(singola soluzione per mondo umano e animale).