Salute, Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni porta prevenzione melanoma nelle piazze italiane

il 21 e 22 marzo

(Teleborsa) - Una iniziativa che rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni nel promuovere una cultura della prevenzione e della protezione: appuntamento il 21 e 22 marzo per un fine settimana dedicato alla prevenzione delle malattie cutanee, con particolare attenzione al melanoma.



L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce nella Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica promossa ogni anno dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e istituita con Decreto del Presidente del Consiglio nel 2001 per diffondere la cultura della prevenzione e promuovere corretti stili di vita.



Il melanoma rappresenta una delle forme di tumore cutaneo più aggressive, ma se diagnosticato precocemente presenta elevate probabilità di guarigione. Per questo motivo la prevenzione, l’attenzione ai cambiamenti della pelle e i controlli dermatologici periodici rappresentano strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente e ridurre i rischi.



Tanto più in un contesto in cui tre italiani su quattro considerano la salute e l’accesso a cure di qualità una priorità, la Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo rafforza il proprio impegno nel promuovere la cultura della protezione e del benessere delle persone, affiancando all’offerta assicurativa iniziative concrete di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla collettività.



Nel corso delle due giornate sarà possibile sottoporsi gratuitamente a uno screening dermatologico effettuato da medici specialisti Humanitas, a bordo di un camper medico personalizzato che sarà presente in tre città: a Milano, Corso Garibaldi 86, a Roma, Piazza Bologna 45 e a Torino, Piazza Solferino.



“Promuovere la cultura della prevenzione significa contribuire concretamente alla protezione delle persone nel tempo”, commenta Massimiliano Dalla Via, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Protezione. “Come Gruppo assicurativo sentiamo la responsabilità di sostenere iniziative che aiutino i cittadini a prendersi cura della propria salute e a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi. La prevenzione rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per tutelare il benessere individuale e collettivo”.







Condividi

```