Agos, utile netto gestionale 2025 sale a 203 milioni euro (+7%)

(Teleborsa) - Agos
, società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Credit Agricole e per il 39% da Banco BPM, ha chiuso il 2025 un utile netto gestionale
pari a 203 milioni di euro
(+7% vs 2024) con un ROTE -
Return On Tangible Equity al 15%
.
"Chiudiamo un esercizio molto positivo che riflette la validità del nostro modello di business, capace di coniugare una redditività solida con una crescita sostenibile in tutte le linee di business, con il miglioramento della soddisfazione dei nostri clienti ed un livello di rischio
stabile", commenta Francois Edouard Drion
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos.
L'attività ha mostrato durante l’anno solidità e capacità di crescita equilibrata, sostenuta da una dinamica positiva dei ricavi
(+8% vs 2024, la più alta degli ultimi 10 anni), che ha coinvolto tutte le linee di business.
La performance commerciale si riflette nel sostegno all’economia reale
, con un totale di finanziamenti e servizi erogati oltre 8 miliardi
di euro ed impieghi oltre 18 miliardi
di euro.
Alla crescita dei ricavi ed all’attenta gestione del rischio si accompagna un costante miglioramento dei profili di efficienza
, con un Cost/Income al 34,6%, in marcata contrazione rispetto al 2024 (-3 punti percentuali).