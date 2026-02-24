Agos, utile netto gestionale 2025 sale a 203 milioni euro (+7%)

(Teleborsa) -, società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Credit Agricole e per il 39% da Banco BPM, ha chiuso il 2025 unpari a(+7% vs 2024) con unReturn On Tangible Equity"Chiudiamo un esercizio molto positivo che riflette la validità del nostro modello di business, capace di coniugare una redditività solida con una crescita sostenibile in tutte le linee di business, con il miglioramento della soddisfazione dei nostri clienti ed un livello di rischiostabile", commenta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos.L'attività ha mostrato durante l’anno solidità e capacità di crescita equilibrata, sostenuta da una(+8% vs 2024, la più alta degli ultimi 10 anni), che ha coinvolto tutte le linee di business.La performance commerciale si riflette nel, con un totale didi euro eddi euro.Alla crescita dei ricavi ed all’attenta gestione del rischio si accompagna un, con un Cost/Income al 34,6%, in marcata contrazione rispetto al 2024 (-3 punti percentuali).