ESMA: aumenta rischio contagio tra asset class, credito privato è vulnerabilità sistemica

(Teleborsa) - I mercati finanziari dell'Unione europea sono entrati nel 2026 in un "", con valutazioni azionarie record che portano ache potrebbero ripercuotersi sui mercati. Lo afferma l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, nel suo primo rapporto di monitoraggio dell'anno (completato prima dello scoppio del conflitto in Medio Oriente).Viene evidenziato che il crollo improvviso delle criptovalute di ottobre ha smorzato l'entusiasmo nei mercati delle criptovalute, ma le valutazioni rimangono a livelli elevati, mentre ila seguito dei default statunitensi, evidenziando opacità e interconnessioni sistemiche.Inoltre, lesia nell'UE che negli Stati Uniti a causa dell'aumento dei deficit pubblici, mentre le minacce informatiche e ibride sono rimaste elevate, aumentando il rischio di gravi interruzioni delle infrastrutture di mercato e amplificando le vulnerabilità sistemiche."Questi sviluppi di mercato hanno contribuito complessivamente a mantenere elevati i rischi di stress di mercato e sistemico, in particolare in un contesto di evoluzione geopolitica e di persistente incertezza - si legge nel rapporto -, indicando un aumento del rischio di contagio tra le classi di attività".Alla luce di questa valutazione, l'ESMA, al rischio di credito un punteggio elevato e al rischio ambientale un punteggio medio. Livelli di valutazione elevati, che esacerbano il rischio di una brusca correzione in un contesto volatile, spiegano il punteggio elevato per i mercati mobiliari e le criptovalute."La recente escalation del conflitto in Medio Oriente continua a influenzare significativamente i mercati, portando a forti aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché a un'elevata volatilità - ha commentatodell'ESMA - L'ultima analisi di monitoraggio del rischio dell'ESMA evidenzia il potenziale di correzioni disordinate che potrebbero estendersi a tutti i mercati".Con riguardo l'outlook per il rischio, l'ESMA scrive che la, con valutazioni azionarie globali elevate che presentano rischi significativi di correzioni improvvise e di contagio sistemico, nonché un potenziale deterioramento della qualità del credito. L'inflazione trainata dai dazi potrebbe complicare le decisioni di politica monetaria delle banche centrali, con potenziale volatilità nei mercati obbligazionari e valutari. La rapida espansione del credito privato aggiunge vulnerabilità alla leva finanziaria e alla liquidità, dove eventuali battute d'arresto potrebbero sfociare in una più ampia crisi finanziaria. Anche le crescenti interconnessioni tra i mercati delle criptovalute e quelli tradizionali, anche attraverso le stablecoin, meritano particolare attenzione, poiché aumentano i potenziali effetti di ricaduta negativi.