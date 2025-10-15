TradeLab, KT& Partners avvia copertura con Hold e Fair Value a 4,18 euro

TradeLab

(Teleborsa) -ha avviato la copertura sul titolocon raccomandazione "Hold" e Fair Value di 4,18 euro.Originariamente radicata nella consulenza individuale ad alta intensità di manodopera, TradeLab è passata con successo a un modello di business basato su piattaforma, espandendosi attraverso il suo Knowledge Hub e piattaforme SaaS proprietarie, osservano gli analisti.Gli elementi chiave evidenziati da KT&Partners alla base della "" sono: (i) il passaggio strutturale dall'attività di consulenza ad alta intensità di manodopera ae basati sulla tecnologia tramite Knowledge Hub e piattaforme SaaS, che insieme dovrebbero raggiungere 8,2 milioni di euro (il 64% del fatturato nell'anno fiscale 2028) con un CAGR del 38%, generando così un miglioramento dei margini di redditività e una maggiore leva operativa; (ii) unae una resilienza commerciale, dimostrate dal 72% delle vendite dell'anno fiscale 2024 generate da clienti ricorrenti, da oltre il 25% di continuità dei clienti mantenuta dal 2021 e da 115 nuovi clienti acquisiti con successo nell'anno fiscale 2024 (portando il totale a 363 clienti); (iii) un modello operativo a(D&A pari a <3% del VoP) che supporta la crescita autofinanziata consentendo al contempo un continuo reinvestimento nello sviluppo tecnologico e nei talenti (R&S pari al 6% del VoP dell'anno fiscale 2024); e (iv) un'in quattro settori verticali chiave, ancorata a un profondo know-how specifico del settore e a relazioni di lunga data con i clienti: Away From Home (33% dei ricavi dell'anno fiscale 2024), Farmaceutica (26%), Retail (17%) e Pubblica Amministrazione (15%).gli analisti prevedono ricavi della piattaforma pari a 1,5 milioni di euro (+70% anno su anno), in accelerazione verso un CAGR del 56% tra il 2025 e il 2028, trainato dal lancio della nuova piattaforma attualmente in corso. Il Knowledge Hub è stimato a 1,6 milioni (+15% anno su anno), mantenendo una crescita simile anche in seguito, mentre l'Advisory è previsto a 3,2 milioni (+5% anno su anno), con una crescita a un CAGR più moderato del 10% fino al 2028. Questo cambiamento nel mix di ricavi consente un'espansione del margine: EBITDA adjusted è previsto a 0,9 milioni per il 2025E (margine del 14,2%), in espansione al 18,8% entro il 2028E. Gli esperti prevedono una posizione di cassa netta di 1,6 milioni a fine 2025E, supportata dai proventi dell'IPO.TradeLab, infatti, loha completato con successo la quotazione su EGM, emettendo 1,5 milioni di nuove azioni a 2,00 euro per azione, per un ricavo lordo di circa 3,0 milioni, il che implica una valutazione post-money di circa 9,4 milioni.L'avvio di copertura, conclude KT&Partners riflette l'opinione che "il forte, che ha visto il prezzo delle azioni aumentare di oltre il 200%, e la successiva normalizzazione, abbiano riportato il".