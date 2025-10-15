UE, italiani bocciano taglio welfare e agricoltura per finanziare riarmo

(Teleborsa) - Gli italiani bocciano la politica europea
che effettua tagli alle misure di welfare ed ai fondi all'agricoltura per finanziare il riarmo
. E' quanto emerge da una indagine condotta da Coldiretti/Censis, secondo cui il 76% dei cittadini
italiani dice no ad una linea politica che cambia l'ordine di priorità fra economia e difesa.
L’indagine è stata presentata in occasione del XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti.
In Italia è sempre più diffuso (il 70%) un senso di distanza dalle decisioni politiche dell’UE
. Gli italiani hanno maturato la convinzione che si sia affermato un primato tecnocratico
distante dalle realtà produttive e lavorative, alimentando la sensazione di un progressivo svuotamento della democrazia
e rendendo più difficile accordare fiducia a questo modello istituzionale.Un sentiment negativo
che si estende anche all’operato della Commissione Von der Leyen nel caso dei dazi Usa
, dove l’approccio alla trattativa è stato giudicato troppo amichevole
, penalizzando di fatto aziende e comunità italiane e degli altri Paesi Ue.
Dai dati emerge che gli italiani percepiscono la tecnocrazia Ue come generatrice di una sovrapproduzione di norme interne, costose e burocratiche, ma troppo molle all’esterno nel difendere gli interessi
economici e sociali europei. "Un processo che rischia di trasformare l’Unione da spazio di cooperazione, pace e democrazia in una struttura tecnocratica e autoreferenziale, dove le scelte vengono imposte dall’alto, svuotando il ruolo dei cittadini e dei parlamenti nazional", denuncia il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo
, aggiungendo che "occorre riconnettere l’Europa ai valori originari – sviluppo, agricoltura, welfare e partecipazione – restituendo centralità alle regole democratiche e alla sovranità popolare".