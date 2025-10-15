UE, italiani bocciano taglio welfare e agricoltura per finanziare riarmo

(Teleborsa) -che effettua. E' quanto emerge da una indagine condotta da Coldiretti/Censis, secondo cui ilitaliani dice no ad una linea politica che cambia l'ordine di priorità fra economia e difesa.L’indagine è stata presentata in occasione del XXIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti.In Italia è. Gli italiani hanno maturato la convinzione che si sia affermato undistante dalle realtà produttive e lavorative, alimentando la sensazione di un progressivoe rendendo più difficile accordare fiducia a questo modello istituzionale.che si estende anche all’, dove l’approccio alla trattativa è stato giudicato, penalizzando di fatto aziende e comunità italiane e degli altri Paesi Ue.Dai dati emerge che gli italiani percepiscono la tecnocrazia Ue come generatrice di unaeconomici e sociali europei. "Un processo che rischia di trasformare l’Unione da spazio di cooperazione, pace e democrazia in una struttura tecnocratica e autoreferenziale, dove le scelte vengono imposte dall’alto, svuotando il ruolo dei cittadini e dei parlamenti nazional", denuncia il segretario generale di Coldiretti, aggiungendo che "occorre riconnettere l’Europa ai valori originari – sviluppo, agricoltura, welfare e partecipazione – restituendo centralità alle regole democratiche e alla sovranità popolare".