MASAF: prorogata la scadenza per i progetti dei Contratti di Filiera in Sardegna

(Teleborsa) - È stataper il deposito dei progetti esecutivi relativi ai, ammessi al V Bando dei Contratti di Filiera. Ilha accolto la richiesta avanzata dalla, fissando, in sostituzione del termine inizialmente previsto per l’8 febbraio.A darne notizia è l’che sottolinea come la decisione del Ministero rappresenti "una risposta concreta a una richiesta motivata e responsabile, avanzata per tenere conto delle reali difficoltà vissute dalle imprese in una fase emergenziale. E'verso un comparto strategico per l'economia sarda".Ladall'assessore con una nota inviata lo scorso 31 gennaio al ministro Francesco Lollobrigida, alla luce delle straordinarie condizioni meteorologiche che hanno colpito la Sardegna nelle ultime settimane e delle gravi difficoltà affrontate da molte imprese agricole a seguito del ciclone Harry.per un valore complessivo degli investimenti stimato in circa 250 milioni di euro, destinati al rafforzamento delle filiere produttive, all'innovazione dei processi, alla modernizzazione delle strutture aziendali e alla crescita sostenibile del comparto agroalimentare sardo."Questa decisione - conclude Agus - consente alle aziende coinvolte di completare gli adempimenti necessari in condizioni di maggiore normalità operativa. Le politiche di filiera,sono al centro della nostra azione politica e degli obiettivi che l'Assessorato dell'Agricoltura sardo si sta prefiggendo".