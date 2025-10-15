Milano 12:35
42.207 +0,31%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:35
9.399 -0,57%
Francoforte 12:35
24.269 +0,13%

Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in agosto

Unione Europea, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) +1,1%, in calo rispetto al precedente +2%.

