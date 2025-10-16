Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Giornata poco mossa per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 15 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7943, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8015. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7919.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)