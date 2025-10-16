Milano 11:13
41.933 +0,06%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:13
9.422 -0,03%
Francoforte 11:11
24.177 -0,02%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Giornata poco mossa per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 15 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7943, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8015. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7919.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
