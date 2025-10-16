Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,927 con tetto rappresentato dall'area 0,9305. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,9259.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)