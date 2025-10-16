Milano 11:13
41.933 +0,06%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:13
9.422 -0,03%
Francoforte 11:13
24.175 -0,03%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,927 con tetto rappresentato dall'area 0,9305. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,9259.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
