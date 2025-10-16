Milano 11:15
41.943 +0,09%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:15
9.422 -0,03%
Francoforte 11:15
24.171 -0,04%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un 0%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,4059 e primo supporto individuato a 1,401. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,4108.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
