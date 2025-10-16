Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un 0%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,4059 e primo supporto individuato a 1,401. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,4108.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)