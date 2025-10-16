Assaeroporti, Aeroporti italiani: aumenta il numero di punti per il refill gratuito di acqua

(Teleborsa) - Entro la fine dell’anno sarannoche offriranno ai passeggeri in partenza la, una volta superati i controlli di sicurezza.Agli aeroporti di, dove i, si sono aggiunti, in risposta alla call to action promossa da Assaeroporti, numerosi scali che hanno implementato o stanno perfezionando l’installazione dei distributori.Tra le novità più recenti, i punti di refill sono stati attivati negli aeroporti di Bmentre e, ampliando ulteriormente la copertura nazionale. Con modalità differenti ma sempre senza alcun costo per i viaggiatori, garantiscono l’accesso all’acqua potabile in airside anche gli aeroporti di Genova e Grosseto.L’iniziativa ha l’obiettivo diUn’azione concreta con, per scali sempre più sostenibili e a misura di viaggiatore.