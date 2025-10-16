Milano 10:15
41.881 -0,06%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 10:15
9.410 -0,16%
Francoforte 10:15
24.153 -0,12%

Assaeroporti, Aeroporti italiani: aumenta il numero di punti per il refill gratuito di acqua

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Entro la fine dell’anno saranno 22 gli aeroporti associati ad Assaeroporti che offriranno ai passeggeri in partenza la possibilità di ricaricare gratuitamente borracce e bottiglie, una volta superati i controlli di sicurezza.

Agli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Napoli, Bologna, Cagliari, Torino, Olbia e Alghero, dove i refill points sono già attivi da tempo, si sono aggiunti, in risposta alla call to action promossa da Assaeroporti, numerosi scali che hanno implementato o stanno perfezionando l’installazione dei distributori.

Tra le novità più recenti, i punti di refill sono stati attivati negli aeroporti di Bergamo, Palermo e Cuneo mentre entro la fine dell’anno saranno presenti anche negli scali di Catania, Pisa, Firenze, Trieste, Trapani, Pescara, Rimini, Comiso e Salerno, ampliando ulteriormente la copertura nazionale. Con modalità differenti ma sempre senza alcun costo per i viaggiatori, garantiscono l’accesso all’acqua potabile in airside anche gli aeroporti di Genova e Grosseto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e contribuire alla riduzione della plastica monouso. Un’azione concreta con benefici per l’ambiente e la collettività, per scali sempre più sostenibili e a misura di viaggiatore.

(Foto: com77380)
