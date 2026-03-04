Italia, tasso di disoccupazione scende a sorpresa al 5,1% a gennaio

(Teleborsa) - A gennaio
2026, su base mensile, la crescita
degli occupati
e degli inattivi
si associa al calo
dei disoccupati
. Lo comunica l'Istat, precisando che su base mensile il tasso di occupazione
sale al 62,6% e quello di inattività
al 33,9%, il tasso di disoccupazione
cala al 5,1%.
In particolare, il tasso di disoccupazione è sceso a sorpresa
dal 5,5% di dicembre (rivisto da 5,6%) a fronte del 5,6% atteso dagli analisti.
A gennaio
2026 il numero di occupati
, pari a 24 milioni 181mila, è in crescita
rispetto al mese precedente. L’aumento coinvolge sia i dipendenti
– permanenti (16 milioni 455mila) e a termine (2 milioni 449mila) – sia gli autonomi
(5 milioni 277mila). L’occupazione aumenta anche rispetto a gennaio
2025 (+70mila occupati in un anno), per effetto della crescita dei dipendenti permanenti
(+71mila) e degli autonomi
(+195mila) a fronte del calo dei dipendenti a termine
(-196mila).
L’aumento degli occupati
(+0,3%, pari a +80mila unità) coinvolge gli uomini
, i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 15-24enni che risultano in diminuzione; sostanzialmente stabile
l’occupazione per le donne
. Il tasso di occupazione sale al 62,6% (+0,2 punti).
La diminuzione delle persone in cerca di lavoro
(-7,1%, pari a -99mila unità) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione scende
al 5,1% (-0,4 punti) e quello giovanile
al 18,9% (-1,9 punti).
La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni
(+0,3%, pari a +35mila unità) è sintesi dell’aumento tra le donne e della diminuzione tra gli uomini. Il numero di inattivi sale tra i 15-24enni, cala tra i 25-49enni e resta sostanzialmente stabile tra chi ha almeno 50 anni d’età. Il tasso di inattività sale al 33,9% (+0,1 punti).
Confrontando il trimestre novembre 2025-gennaio 2026
con quello precedente (agosto-ottobre 2025), si registra una crescita nel numero di occupati (+0,1%, pari a +23mila unità).
Rispetto al trimestre precedente
, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-8,4%, pari a -125mila unità) e aumentano gli inattivi di 15-64 anni (+0,9%, pari a +116mila unità).
A gennaio 2026, il numero di occupati supera quello di gennaio 2025
dello 0,3% (+70mila unità); l’aumento riguarda le donne e chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione nelle altre classi d’età e di una sostanziale stabilità tra gli uomini. Il tasso di occupazione risulta invariato in confronto a un anno prima.
Rispetto a gennaio 2025
, cala il numero di persone in cerca di lavoro
(-22,7%, pari a -384mila unità) e cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+2,6%, pari a +322mila unità).(Foto: Studio Republic su Unsplash)