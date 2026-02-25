Milano
17:35
47.170
+1,11%
Nasdaq
18:03
25.273
+1,19%
Dow Jones
18:03
49.415
+0,49%
Londra
17:35
10.806
+1,18%
Francoforte
17:35
25.176
+0,76%
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 18.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
25 febbraio 2026 - 17.00
In rialzo l'
indice petrolifero a Milano
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.148,69 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: accelera il comparto oil italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto oil italiano
Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza
Piazza Affari: andamento tentennante per il comparto oil italiano, che cresce senza forza
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Energy - Sec
+0,97%
Altre notizie
Piazza Affari: moderato recupero per il comparto oil italiano
A Piazza Affari corre il comparto oil italiano
Piazza Affari: controllato progresso per il comparto oil italiano
Piazza Affari: balza in avanti il comparto oil italiano
Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto oil italiano
Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto oil italiano
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto