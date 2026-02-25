Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:03
25.273 +1,19%
Dow Jones 18:03
49.415 +0,49%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano

Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano
In rialzo l'indice petrolifero a Milano, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.148,69 punti.
