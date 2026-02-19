USA, Philly Fed febbraio aumenta a sorpresa a 16,3 punti

(Teleborsa) - Migliora, contro attese per un calo, l'(Stati Uniti). A febbraio 2026, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) si è portato a 16,3 punti dai 12,6 di gennaio. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di 7,5 punti.Va detto che unindica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.Fra le, quello dei nuovi ordini si è attestato a 11,7 punti da 14,4 punti, quello sulle condizioni di business a 42,8 punti da 25,5 e quello sulla spesa per investimenti (capex) a 14,4 da 30,3, mentre l'indice sull'occupazione si è portato a -1,3 da 9,7 punti e quello sui prezzi è sceso a 38,9 da 46,9 punti.