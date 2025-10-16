BCE, Lagarde: "Ben posizionati per affrontare shock che verranno"

(Teleborsa) - Laconferma ladell'Eurotower e ribadisce che l'Istituto di Francoforte è "ben posizionato" per affrontare le sfide e gli shock che si presenteranno. Lo ha ribadito in occasione delle assemblee annuali di FMI e Banca Mondiale in corso a Washington.Nel ricordare che l'inflazione dell'Area Euro si conferma al 2%, così come i tassi di interesse, Lagarde ha affermato che isono divenuti" e che "oggi siamo in unaE ce ne saranno"."In quale direzione e come aggiusteremo le nostre politiche dipenderà da noi, economie emergenti ed economie avanzate", ha aggiunto la Presidente.La Presidente della BCE a ricordato che, a differenza della Federal Reserve, l'Istituto di Francoforte ha "un, cioè il controllo dell'inflazione, sebbene debba tenere conto di tutti i fattori inerenti a questo compito, tra cui gli andamenti dell'occupazione". Lagardeinvece in merito all'opportunità che anche la Banca centrale europea opti per un(controllo di inflazione ed occupazione).Lagarde ha parlato anche deiche assillano l'UE ed ha affermato che in questo momento: da un lato, occorre "" al mercato unico, che "resta la più grande economia del mondo, ma ci siamo auto inflitti una barriera dopo l'altra che imprese e imprenditori devono superare"; dall'altro bisognaper "essere attrattivi per i capitali non europei" e per "assicurare" che i risparmi confluiscano nell'economia reale.