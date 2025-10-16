BEI finanzia il Gruppo Cap per modernizzare la rete idrica lombarda

(Teleborsa) - La Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
ha concesso un finanziamento di 100 milioni di euro al Gruppo CAP
, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.
L’accordo, siglato oggi a Roma, sostiene il piano di investimenti 2025-2030 dell'azienda
, che prevede per la modernizzazione delle infrastrutture idriche e fognarie in Lombardia
, con interventi a beneficio di 154 comuni ed oltre 2,4 milioni di cittadini. In particolare, le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno a sostenere interventi volti ad aumentare l’affidabilità e la resilienza della rete idrica
, ridurre il rischio di allagamenti dovuti a sovraccarichi fognari, migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue e sviluppare soluzioni digitali per l’ottimizzazione della gestione del servizio idrico integrato.
"Investire nelle infrastrutture idriche significa investire nella qualità della vita dei cittadini. Con questo finanziamento la BEI contribuisce a garantire un servizio più sicuro, affidabile e sostenibile per le comunità della Città metropolitana di Milano e di gran parte della Lombardia", ha dichiarato Jean-Christophe Laloux
, Direttore Generale responsabile per le operazioni della BEI.
"Questo finanziamento rafforza la nostra capacità di pianificare e realizzare investimenti strategici su larga scala, con un impatto diretto sull’economia locale e sulla qualità dei servizi. La fiducia della BEI conferma la solidità del nostro modello industriale e ci consente di accelerare l’ammodernamento delle infrastrutture idriche, generando valore per i cittadini e per il sistema territoriale lombardo", afferma Yuri Santagostino
presidente di Gruppo CAP.