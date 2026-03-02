Clessidra, primo closing a 100 milioni di euro del secondo fondo di private debt con supporto FEI

(Teleborsa) - Clessidra Capital Credit SGR, piattaforma di private credit del Gruppo Clessidra, ha annunciato il(CPD II). CPD II hadi impegni, con la partecipazione del Fondo Europeo per gli Investimenti (parte del Gruppo BEI) in qualità di cornerstone investor per 20 milioni di euro, insieme a un gruppo di investitori istituzionali, tra cui limited partner già presenti nel fondo precedente.CPD II ha un target di raccolta pari a 225 milioni di euro e un hard cap di 300 milioni di euro, facendo leva sulla strategia di successo del fondo precedente, attualmente, che rappresenta una solida base e un comprovato track record di esecuzione per la prosecuzione e l'espansione della strategia.CPD II rappresenta l'di Clessidra, combinando un processo di underwriting rigoroso con un rafforzato impegno in ambito sostenibilità. In continuità con l'approccio del fondo precedente (Clessidra Private Debt Fund), CPD II offre soluzioni di finanziamento flessibili e personalizzate a supporto di imprenditori e sponsor che ricercano alternative al credito bancario tradizionale e intendono perseguire iniziative di crescita, sviluppo e consolidamento – principalmente attraverso strumenti di debito senior e subordinato, integrati da strutture equity-like."Con il ruolo di cornerstone investor in Clessidra Private Debt II, FEI contribuisce a rafforzare l'ecosistema del finanziamento in Italia, garantendo a PMI e mid-cap l'accesso al capitale sostenibile necessario per crescere e decarbonizzarsi - ha commentato- La nostra partecipazione riflette l'impegno del Gruppo BEI nel mobilitare investimenti privati per la transizione verde e generare un impatto tangibile sull'economia reale"."Accogliamo con favore l'impegno del FEI in Clessidra Private Debt II, che conferma la solidità della nostra strategia e il suo allineamento alle priorità europee - ha detto- In un contesto di crescente domanda di capitale flessibile da parte delle PMI e mid-cap italiane, siamo ben posizionati per generare opportunità proprietarie e strutturare investimenti in modo prudente, al fine di offrire rendimenti interessanti corretti per il rischio".