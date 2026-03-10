Milano 12:24
FEI investe 20 milioni di euro nel DaVinci Growth Capital Fund per sostenere imprese tech italiane

(Teleborsa) - Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo BEI, ha annunciato un impegno fino a 20 milioni di euro nel DaVinci Growth Capital Fund, fondo EuVECA Pir Alternative Compliant, che nasce dalla collaborazione tra RedFish Capital Partners e Alternative Capital Partners SGR (ACP), in qualità di gestore.

Il DaVinci Growth Capital Fund, operante nel segmento poco presidiato del Private Equity Small Cap / Growth Capital, è stato istituito e ha avviato la sua attività di commercializzazione alla fine del 2025. La target size finale complessiva è fissata a 80 milioni, con un hard cap a 100 milioni.

Gli investimenti si concentreranno su società italiane in fase di crescita, con un solido profilo finanziario, a elevata marginalità e con EBITDA compreso tra 1 e 4 milioni di euro, attraverso l'acquisto di partecipazioni di maggioranza. Il focus sarà su tre aree chiave: digital technology, industrial technology e life science & health.

L'IRR netto atteso del fondo è superiore al 20%. La strategia di investimento combina creazione di valore operativo, rafforzamento della governance e operazioni di buy-and-build, con un portafoglio atteso che contribuirà per circa il 70% agli obiettivi di innovazione e per il 15% a quelli di sostenibilità ambientale. Il DaVinci Growth Capital Fund potrà contare sull'expertise ed il track record del team di investimento che ha realizzato finora ritorni sul capitale investito superiori a 2,5x e rendimenti annui oltre il 30%.

"Questo accordo dimostra ancora una volta il ruolo chiave giocato dal Gruppo BEI nel mobilitare risorse dal bilancio UE, come quelle di InvestEU, e orientarle verso obiettivi strategici per l'economia europea - ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI - Investimenti come questo consentono di sostenere la transizione digitale e rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano, accompagnando la crescita di PMI innovative con elevato potenziale tecnologico".

"L'impegno del FEI conferma solidità e rilevanza strategica del DaVinci Growth Capital Fund ed è un importante passaggio nel percorso di fund raising - hanno aggiunto Emanuele Ottina e Ofelia Harder, rispettivamente CEO e Senior Manager Business Development e Fundraising di ACP - Abbiamo già ottenuto il commitment da parte di alcuni primari investitori istituzionali e altri sono in fase di due diligence. Il fondo si posiziona nel segmento Private Equity Small Cap/Growth Capital, strutturalmente poco presidiato, con l'obiettivo di affiancare imprenditori e management in un percorso di crescita sostenibile, rafforzando governance, organizzazione e capacità di consolidamento industriale".
