Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,58%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.912,21 punti

